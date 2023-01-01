01.08.2021 Нам сообщили трагическое известие: 15 июля умерла София Шамонова.

В конце прошлого года врачам удалось достаточно стабилизировать состояние девушки, чтобы появилась возможность выписать ее домой. Но благополучие больных, переживших трансплантацию костного мозга с тяжелыми осложнениями, порой бывает очень хрупким. С апреля у Софии возникла опасная инфекция, на этом фоне снова начали отказывать почки. Надежда сменялась отчаянием, отчаяние— снова надеждой. В конце концов организм не выдержал.

София очень долго боролась и была глубоко благодарна всем, кто поддерживал ее в борьбе. Об этой благодарности она упоминала и в своем последнем письме.

Светлая память.

24.12.2020 Софию выписали домой! Это большая радость для всех, а в первую очередь для самой девушки: в последнее время она совсем загрустила. С собой Софии собрали целый чемодан лекарств, которые ей еще нужно будет принимать какое-то время. Но пока все стабильно. Мы очень рады.

26.10.2020 София лечится в Центре детской гематологии с 2017 года. У нее апластическая анемия. В сентябре 2019 состоялась ТКМ, донором костного мозга стал папа. Через месяц София с удовольствием приняла участие в проекте фонда «Волосы не главное», где рассказала о своей мечте вернуться домой и продолжить учебу в медицинском колледже. Домой София вернулась, но ненадолго. Сейчас она опять в больнице: после пересадки много осложнений — инфекции, анемия, проблемы с почками... Однако лечиться бесплатно в Центре детской гематологии девушке теперь нельзя: ей исполнилось 18 лет. Три месяца пребывания в клинике, включая все необходимое лечение будет стоить 4 500 000 рублей.