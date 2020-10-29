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Игорь Власов

Сбор завершен
ДиагнозБолезнь Ходжкина
Городг. Воронеж
Возраст19 лет
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Ход лечения

16.07.2021

Игорь перенес аутотрансплантацию для закрепления ремиссии, все неплохо.

15.12.2020

Мы закрываем сбор средств для Игоря. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Игорь лечится в стационаре кратковременного лечения, получил уже три введения «Адцетриса», состояние стабильное. После плановго обследования будет ясно, насколько эффективна терапия.

29.10.2020

Игорь заболел в январе — серьезно простудился. Потом вдруг у него увеличились лимфоузлы. После обследования выяснилось, что у Игоря лимфома Ходжкина. Лечение стандартной терапией не помогло. С сентября Игорь в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Чтобы Игорь справился с болезнью, необходимо купить курс дорогостоящего противоопухолевого препарата «Адцетрис». Его стоимость 779 800 рублей.

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