Игорь заболел в январе — серьезно простудился. Потом вдруг у него увеличились лимфоузлы. После обследования выяснилось, что у Игоря лимфома Ходжкина. Лечение стандартной терапией не помогло. С сентября Игорь в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Чтобы Игорь справился с болезнью, необходимо купить курс дорогостоящего противоопухолевого препарата «Адцетрис». Его стоимость 779 800 рублей.