Ход лечения
16.07.2021
Игорь перенес аутотрансплантацию для закрепления ремиссии, все неплохо.
15.12.2020
Мы закрываем сбор средств для Игоря. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Игорь лечится в стационаре кратковременного лечения, получил уже три введения «Адцетриса», состояние стабильное. После плановго обследования будет ясно, насколько эффективна терапия.
29.10.2020
Игорь заболел в январе — серьезно простудился. Потом вдруг у него увеличились лимфоузлы. После обследования выяснилось, что у Игоря лимфома Ходжкина. Лечение стандартной терапией не помогло. С сентября Игорь в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Чтобы Игорь справился с болезнью, необходимо купить курс дорогостоящего противоопухолевого препарата «Адцетрис». Его стоимость 779 800 рублей.