09.12.2020 Курс лечения заканчивается. Все нормально.

19.11.2020 Света продолжает курс стереотаксической лучевой терапии на аппарате Novalis, позади 11 из 30 фракций. Переносит нормально.

09.11.2020 Мы закрываем сбор средств для Светы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

02.11.2020 У Светы опухоль головного мозга, она приехала на лечение в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Здесь девочке уже провели операцию, но часть опухоли все же осталась, поэтому врачи собираются воздействовать на нее с помощью лучевой терапии. Сейчас, в конце года, квоты на лучевую в Центре закончились, поэтому с оплатой лечения — 250 000 рублей — помогает фонд.