31.12.2020 Неожиданная страшная новость. Вчера умерла Вика Козлова.

Грибковая пневмония неожиданно обострилась, несмотря на все лекарства. Вику перевели в реанимацию. И через день девочки не стало.

Вика была младшим ребенком в семье. Она очень любила все красивое и хотела стать парикмахером, чтобы помогать другим стать еще красивее.

Светлая память, сил родителям и брату.

24.12.2020 Вика все еще лечит грибковую пневмонию. Продолжает получать «Револейд». Переливания гранулоцитов, к счастью, уже не нужны.

30.11.2020 Пневмония пока продолжается. Вика получила курс антибиотиков. Продолжает получать и «Револейд».

20.11.2020 Вике нужны переливания гранулоцитов: у девочки тяжелая двусторонняя пневмония. Мы очень ждем доноров с первой группой, резус-фактор любой.

06.11.2020 Мы закрываем сбор средств для Вики. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Вика проходит плановую терапию, есть некоторые потенциальные очаги инфекций, но в целом все нормально.

02.11.2020 Вика заболела в сентябре, девочка лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Сейчас все идет по плану, в переливаниях донорской крови Вика пока не нуждается. Но в рамках инновационного протокола терапии, которую получает Вика, нужен препарат «Револейд», который стимулирует выработку тромбоцитов. Стоимость четырех упаковок 380 000 рублей.