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Тамерлан Мехдиев

Сбор завершен
ДиагнозТалассемия
Городг. Москва
Возраст8 лет
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Наследственное заболевание, приводящее к тяжелой анемии, не дает Тамерлану жить так, как живут все здоровые дети. Предстоит трансплантация костного мозга, которая дает шанс на излечение, а для повышения вероятности ее успеха нужно лекарство.

Ход лечения

02.04.2021

Трансплантат функционирует. Клинических признаков РТПХ нет. Токсических, инфекционных осложнений тожн нет. Все неплохо.

01.03.2021

Тамерлану провели трансплантацию от неродственного донора в Морозовской больнице. Перенес удовлетворительно. Сейчас +12 день, приживления пока нет, нужны переливания крови.

05.02.2021

Мы закрываем сбор средств для Тамерлана. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Весь ход лечения

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