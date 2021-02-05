Наследственное заболевание, приводящее к тяжелой анемии, не дает Тамерлану жить так, как живут все здоровые дети. Предстоит трансплантация костного мозга, которая дает шанс на излечение, а для повышения вероятности ее успеха нужно лекарство.

Ход лечения 02.04.2021 Трансплантат функционирует. Клинических признаков РТПХ нет. Токсических, инфекционных осложнений тожн нет. Все неплохо. 01.03.2021 Тамерлану провели трансплантацию от неродственного донора в Морозовской больнице. Перенес удовлетворительно. Сейчас +12 день, приживления пока нет, нужны переливания крови. 05.02.2021 Мы закрываем сбор средств для Тамерлана. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо! Весь ход лечения