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Коля Васякин

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
Городс. Луньга, Респ. Мордовия
Возраст14 лет
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После вирусного заболевания у Коли вдруг упали все показатели крови — развилась апластическая анемия. Чтобы перезапустить кроветворение, нужны лекарства, включая инновационный препарат «Револейд».

Ход лечения

21.01.2021

Коля выписан в стабильном состоянии на амбулаторное лечение по месту жительства, остаток «Револейда» выдан на руки.

11.01.2021

Мы закрываем сбор средств для Коли. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

09.01.2021

Лечение продолжается. Сейчас Коле необходим очередной курс препарата «Револейд», который стимулирует выработку тромбоцитов. Его стоимость 95 000 рублей.

Весь ход лечения

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