Сбор завершен
|Диагноз
|Апластическая анемия
|Город
|с. Луньга, Респ. Мордовия
|Возраст
|14 лет
После вирусного заболевания у Коли вдруг упали все показатели крови — развилась апластическая анемия. Чтобы перезапустить кроветворение, нужны лекарства, включая инновационный препарат «Револейд».
Ход лечения
Коля выписан в стабильном состоянии на амбулаторное лечение по месту жительства, остаток «Револейда» выдан на руки.
Мы закрываем сбор средств для Коли. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Лечение продолжается. Сейчас Коле необходим очередной курс препарата «Револейд», который стимулирует выработку тромбоцитов. Его стоимость 95 000 рублей.
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