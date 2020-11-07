|Диагноз
|Остеогенная саркома
|Город
|г. Покачи, Ханты-Мансийский а.о.
|Дата смерти
|20.01.2023
21.01.2023
Пришла печальная весть из Нижневартовска. Не стало Ильи Колотилу, которому вы помогали с оплатой эндопротеза. Ему было девять лет.
Остеогенная саркома, к сожалению, коварная опухоль. И бывает, что после вроде бы успешного лечения она возвращается. В конце 2021 года у Ильи обнаружились метастазы в легких (нога при этом была в полном порядке). В конце 2022 года стало ясно, что возможности противорецидивной терапии исчерпаны. Вчера мальчик умер дома, окруженный родными.
Вы подарили Илье надежду и почти два года полноценной жизни.
Светлая память. Сил большой и дружной семье Ильи.
23.12.2020
Позавчера Илья прооперирован, все прошло планово. Восстанавливается.
08.12.2020
Илья с мамой в РДКБ, в отделении хирургической онкологии. Мальчику провели несколько блоков химиотерапии. Была катетерная инфекция, которую удалось купировать. Сейчас ребенок восстанавливается. Операция эндопротезирования запланирована на следующую неделю.
09.11.2020
Мы закрываем сбор средств для Ильи. Благодаря сюжету на канале НТВ за один день на его лечение было перечислено 3 465 449 рублей. Это превышает необходимую сумму, поэтому мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!
08.11.2020
Сегодня на канале НТВ про Илью вышел сюжет.
07.11.2020
Илья занимался спортом, выигрывал призовые места в соревнованиях по бегу, но сейчас он не может даже нормально ходить: у мальчика остеогенная саркома правой бедренной кости. Илье провели уже несколько курсов химиотерапии, следующий этап лечения — удаление опухоли с последующим эндопротезированием, которое проведут в Российской детской клинической больнице. Пораженный участок заменят «растущим» протезом, его длину (при росте Ильи) можно будет корректировать не хирургическими вмешательствами, а специальным магнитным полем.
Российские врачи умеют проводить такие операции и делают это бесплатно — по квоте. Но эти эндопротезы, для которых возможна раздвижка с помощью магнитного поля, производятся лишь несколькими зарубежными фирмами и не входят в квоту, по которой лечится Илья. Значит, нужна благотворительная поддержка. Эндопротез для Ильи обойдется в 2 952 000 рублей.