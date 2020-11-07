Пришла печальная весть из Нижневартовска. Не стало Ильи Колотилу, которому вы помогали с оплатой эндопротеза. Ему было девять лет.

Остеогенная саркома, к сожалению, коварная опухоль. И бывает, что после вроде бы успешного лечения она возвращается. В конце 2021 года у Ильи обнаружились метастазы в легких (нога при этом была в полном порядке). В конце 2022 года стало ясно, что возможности противорецидивной терапии исчерпаны. Вчера мальчик умер дома, окруженный родными.

Вы подарили Илье надежду и почти два года полноценной жизни.

Светлая память. Сил большой и дружной семье Ильи.