К сожалению, после первой пересадки у Хадижат развилось отторжение; это не такая уж редкая проблема при первой пересадке у детей с незлокачественными заболеваниями. В Германии был найден альтернативный донор, но он перестал выходить на связь, поэтому была запланирована повторная пересадка от того же донора. Сегодня введение донорских клеток.