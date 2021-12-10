Ход лечения
20.04.2022
Все достаточно стабильно, Хадижат выписана.
04.02.2022
Почти два месяца после повторной трансплантации. Трансплантат функционирует, серьезных осложнений на данный момент нет, Хадижат в стационаре кратковременного лечения.
10.12.2021
К сожалению, после первой пересадки у Хадижат развилось отторжение; это не такая уж редкая проблема при первой пересадке у детей с незлокачественными заболеваниями. В Германии был найден альтернативный донор, но он перестал выходить на связь, поэтому была запланирована повторная пересадка от того же донора. Сегодня введение донорских клеток.