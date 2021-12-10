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Хадижат Нажмудинова

Сбор завершен
ДиагнозПервичный иммунодефицит
Городг. Каспийск, Респ. Дагестан
Возраст4 года
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Хадижат стала болеть, когда ей еще не было года от роду: бесконечные инфекции. Оказалось, что у девочки сильно нарушена работа иммунной системы. Нужна трансплантация костного мозга, а для нее нужен донор.

Ход лечения

20.04.2022

Все достаточно стабильно, Хадижат выписана.

04.02.2022

Почти два месяца после повторной трансплантации. Трансплантат функционирует, серьезных осложнений на данный момент нет, Хадижат в стационаре кратковременного лечения.

10.12.2021

К сожалению, после первой пересадки у Хадижат развилось отторжение; это не такая уж редкая проблема при первой пересадке у детей с незлокачественными заболеваниями. В Германии был найден альтернативный донор, но он перестал выходить на связь, поэтому была запланирована повторная пересадка от того же донора. Сегодня введение донорских клеток.

Весь ход лечения

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