Тяжелая болезнь, с которой Вадик родился, лечится только трансплантацией костного мозга. Трансплантация уже проведена, но надо подлечить иммунные осложнения, которые нередко развиваются после нее.
Ход лечения
16.12.2020
Вадик в стабильном состоянии. Лекарство предполагается передать Виталику Акыке.
30.11.2020
Сейчас по поводу реакции «трансплантат против хозяина» Вадим получает лекарство «Буденофальк», которое вроде бы приводит к улучшению. Возможно, «Джакави» Вадиму и не потребуется, тогда препарат будет передан другому ребенку с аналогичными проблемами.
20.11.2020
Мы закрываем сбор средств для Вадима. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!