Тяжелая болезнь, с которой Вадик родился, лечится только трансплантацией костного мозга. Трансплантация уже проведена, но надо подлечить иммунные осложнения, которые нередко развиваются после нее.

Ход лечения 16.12.2020 Вадик в стабильном состоянии. Лекарство предполагается передать Виталику Акыке. 30.11.2020 Сейчас по поводу реакции «трансплантат против хозяина» Вадим получает лекарство «Буденофальк», которое вроде бы приводит к улучшению. Возможно, «Джакави» Вадиму и не потребуется, тогда препарат будет передан другому ребенку с аналогичными проблемами. 20.11.2020 Мы закрываем сбор средств для Вадима. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо! Весь ход лечения