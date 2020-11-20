Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Вадим Татарников

Сбор завершен
ДиагнозСиндром Вискотта-Олдрича
Городг. Кемерово
Возраст5 лет
Поделиться:
Тяжелая болезнь, с которой Вадик родился, лечится только трансплантацией костного мозга. Трансплантация уже проведена, но надо подлечить иммунные осложнения, которые нередко развиваются после нее.

Ход лечения

16.12.2020

Вадик в стабильном состоянии. Лекарство предполагается передать Виталику Акыке.

30.11.2020

Сейчас по поводу реакции «трансплантат против хозяина» Вадим получает лекарство «Буденофальк», которое вроде бы приводит к улучшению. Возможно, «Джакави» Вадиму и не потребуется, тогда препарат будет передан другому ребенку с аналогичными проблемами.

20.11.2020

Мы закрываем сбор средств для Вадима. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Весь ход лечения

Ваша помощь Вадику

Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari