Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Егор Орлов

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городс. Сокол, Сахалинская обл.
Дата смерти4.12.2020
Поделиться:

05.12.2020

Несмотря на все усилия врачей, благотворителей и доноров, Егора спасти не удалось. Вчера мальчик скончался в реанимационном отделении НМИЦ ДГОИ.
Светлая память.

01.12.2020

Мы закрываем сбор средств для Егора. Вся необходимая сумма собрана, спасибо! Егор получает также многочисленные антибиотики для борьбы с инфекционными осложнениями.

27.11.2020

Егору срочно нужны доноры гранулоцитов, четвертая группа крови, резус-фактор любой!

18.11.2020

У Егора ранний рецидив лейкоза. Мальчик уже начинал лечиться в этом году, в феврале, но осенью болезнь вернулась и Егору пришлось снова госпитализироваться в Центр детской гематологии. Теперь мальчику предстоит пересадка костного мозга, но до этого он должен пройти через противорецидивную терапию. Сейчас Егору необходим противоопухолевый препарат «Эвольтра», его стоимость 879 600 рублей.

Ваша помощь

Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari