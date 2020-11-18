|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|с. Сокол, Сахалинская обл.
|Дата смерти
|4.12.2020
05.12.2020
Несмотря на все усилия врачей, благотворителей и доноров, Егора спасти не удалось. Вчера мальчик скончался в реанимационном отделении НМИЦ ДГОИ.
Светлая память.
01.12.2020
Мы закрываем сбор средств для Егора. Вся необходимая сумма собрана, спасибо! Егор получает также многочисленные антибиотики для борьбы с инфекционными осложнениями.
27.11.2020
Егору срочно нужны доноры гранулоцитов, четвертая группа крови, резус-фактор любой!
18.11.2020
У Егора ранний рецидив лейкоза. Мальчик уже начинал лечиться в этом году, в феврале, но осенью болезнь вернулась и Егору пришлось снова госпитализироваться в Центр детской гематологии. Теперь мальчику предстоит пересадка костного мозга, но до этого он должен пройти через противорецидивную терапию. Сейчас Егору необходим противоопухолевый препарат «Эвольтра», его стоимость 879 600 рублей.