У Егора ранний рецидив лейкоза. Мальчик уже начинал лечиться в этом году, в феврале, но осенью болезнь вернулась и Егору пришлось снова госпитализироваться в Центр детской гематологии. Теперь мальчику предстоит пересадка костного мозга, но до этого он должен пройти через противорецидивную терапию. Сейчас Егору необходим противоопухолевый препарат «Эвольтра», его стоимость 879 600 рублей.