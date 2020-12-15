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Максим Насретдинов

Сбор завершен
ДиагнозСиндром Вискотта-Олдрича
Городг. Мелеуз, Респ. Башкортостан
Возраст7 лет
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Максиму нужна повторная трансплантация костного мозга по поводу тяжелого наследственного заболевания. И лекарство, чтобы после трансплантации мальчику не угрожала опасная вирусная инфекция.

Ход лечения

27.04.2022

Максим очень-очень долго восстанавливался после повторной трансплантации. Но сейчас, наконец, врачи сочли возможным его выписать из больницы.

15.01.2021

Трансплантат функционирует удовлетворительно, новых очагов инфекции нет. Реакция «трансплантат против хозяина» (РТПХ) с улучшением на фоне гормонов. Получает среди прочих лекарств и летермовир.

15.12.2020

Повторная трансплантация позади, температура нормальная, Максим получает многочисленные лекарства, чтобы избежать осложнений в этот сложный период.

Весь ход лечения

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