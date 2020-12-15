|Диагноз
|Синдром Вискотта-Олдрича
|Город
|г. Мелеуз, Респ. Башкортостан
|Возраст
|7 лет
Ход лечения
27.04.2022
Максим очень-очень долго восстанавливался после повторной трансплантации. Но сейчас, наконец, врачи сочли возможным его выписать из больницы.
15.01.2021
Трансплантат функционирует удовлетворительно, новых очагов инфекции нет. Реакция «трансплантат против хозяина» (РТПХ) с улучшением на фоне гормонов. Получает среди прочих лекарств и летермовир.
15.12.2020
Повторная трансплантация позади, температура нормальная, Максим получает многочисленные лекарства, чтобы избежать осложнений в этот сложный период.