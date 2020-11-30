|Диагноз
|Опухоль зрительного нерва
|Город
|пос. Большеорловское, Нижегородская область
|Возраст
|17 лет
Ход лечения
31.12.2020
Ксения выписана.
09.12.2020
Половина радиологического этапа лечения позади. Ксюша чувствует себя бодро и с радостью ожидает Нового года. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, Ксюша с мамой приезжает в Бурденко на сеанс лучевой терапии. Поживают на квартире фонда. Благодарят за такую возможность. Сейчас Ксюше предстоит череда обследований специалистов НМИЦ имени Бурденко, включая офтальмологов, а также этапное МРТ. После чего уже можно будет увидеть первые результаты проведённой терапии.
30.11.2020
Мы закрываем сбор средств для Ксении. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!