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Ксения Лебедева

Сбор завершен
ДиагнозОпухоль зрительного нерва
Городпос. Большеорловское, Нижегородская область
Возраст17 лет
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У Ксюши стал выпячиваться левый глаз и упало зрение на нем. Оказалось, что дело в опухоли зрительного нерва. Лучевое лечение может справиться с бедой. Но к концу года квоты на лучевую терапию закончились, и надо ее оплатить.

Ход лечения

31.12.2020

Ксения выписана.

09.12.2020

Половина радиологического этапа лечения позади. Ксюша чувствует себя бодро и с радостью ожидает Нового года. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, Ксюша с мамой приезжает в Бурденко на сеанс лучевой терапии. Поживают на квартире фонда. Благодарят за такую возможность. Сейчас Ксюше предстоит череда обследований специалистов НМИЦ имени Бурденко, включая офтальмологов, а также этапное МРТ. После чего уже можно будет увидеть первые результаты проведённой терапии.

30.11.2020

Мы закрываем сбор средств для Ксении. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Весь ход лечения

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