Половина радиологического этапа лечения позади. Ксюша чувствует себя бодро и с радостью ожидает Нового года. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, Ксюша с мамой приезжает в Бурденко на сеанс лучевой терапии. Поживают на квартире фонда. Благодарят за такую возможность. Сейчас Ксюше предстоит череда обследований специалистов НМИЦ имени Бурденко, включая офтальмологов, а также этапное МРТ. После чего уже можно будет увидеть первые результаты проведённой терапии.