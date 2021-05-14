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Саша Железнов

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городг. Клин, Московская область
Возраст17 лет
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Саше долго не могли поставить диагноз, но потом оказалось, что у него лейкоз. Первый же курс лечения осложнился серьезными инфекциями, сепсисом. Нужны лекарства.

Ход лечения

06.09.2021

У Саши все хорошо, выписали на амбуланс в Питере, приходит каждый день на проверку. Мама собирает деньги на оплату квартиры и дополнительные лекарства: той помощи, которую семья получает в Санкт-Петербурге, хватает не на все нужды.

07.07.2021

Саше наконец-то провели трансплантацию в Санкт-Петербурге 28 июня. Восстанавливается. Пока, конечно, состояние тяжелое. Мама каждый день приезжает навещать мальчика.

14.05.2021

Саша продолжает восстанавливаться и набирать вес перед трансплантацией, его даже ненадолго отпускали домой. Ждем назначения даты пересадки.

Весь ход лечения

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