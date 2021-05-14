|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|г. Клин, Московская область
|Возраст
|17 лет
Ход лечения
06.09.2021
У Саши все хорошо, выписали на амбуланс в Питере, приходит каждый день на проверку. Мама собирает деньги на оплату квартиры и дополнительные лекарства: той помощи, которую семья получает в Санкт-Петербурге, хватает не на все нужды.
07.07.2021
Саше наконец-то провели трансплантацию в Санкт-Петербурге 28 июня. Восстанавливается. Пока, конечно, состояние тяжелое. Мама каждый день приезжает навещать мальчика.
14.05.2021
Саша продолжает восстанавливаться и набирать вес перед трансплантацией, его даже ненадолго отпускали домой. Ждем назначения даты пересадки.