Сбор завершен
|Диагноз
|Апластическая анемия
|Город
|д. Кузнечиха, Ярославская область
|Возраст
|9 лет
Ход лечения
25.01.2021
Илья получил лекарство, закупленное для него, и в стабильном состоянии выписан домой для продолжении терапии «Револейдом» по месту жительства.
20.01.2021
Состояние стабильное, Илья продолжает терапию, включая «Револейд».
16.12.2020
На «Атгам» (основной препарат протокола лечения) развились некоторые нежелательные реакции, но «Револейд» переносится нормально. Ждем ответа на терапию.