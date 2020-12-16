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Илья Шевченко

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
Городд. Кузнечиха, Ярославская область
Возраст9 лет
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Костный мозг Ильи отказывается производить новые клетки крови. Но некоторые лекарства помогают костному мозгу вновь заработать. Недавно выяснилось, что результаты терапии улучшаются, если добавить к ней лекарство «Револейд»

Ход лечения

25.01.2021

Илья получил лекарство, закупленное для него, и в стабильном состоянии выписан домой для продолжении терапии «Револейдом» по месту жительства.

20.01.2021

Состояние стабильное, Илья продолжает терапию, включая «Револейд».

16.12.2020

На «Атгам» (основной препарат протокола лечения) развились некоторые нежелательные реакции, но «Револейд» переносится нормально. Ждем ответа на терапию.

Весь ход лечения

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