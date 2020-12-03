Ход лечения
11.01.2022
В Санкт-Петербурге 2 ноября 2021 года Егору была проведена аутотрансплантация. Сейчас он в Тюмени, проходит лучевую терапию. Чувствует себя хорошо. Планирует скоро вернуться домой и заняться вплотную подготовкой к сдаче ЕГЭ.
26.11.2021
Очередной курс лечения Егор прошел в Санкт-Петербурге и уже возвращается в Нижневартовск.
20.10.2021
Егор летит на очередной этап лечения в Санкт-Петербург. Ждем вестей.
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06.08.21
|15 000 ₽
06.08.21
|5 000 ₽
06.08.21
|500 ₽
06.08.21
|700 ₽
07.08.21
|113 126 ₽