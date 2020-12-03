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Егор Василюк

Сбор завершен
ДиагнозЛимфома Ходжкина
Городг. Радужный, Ханты-Мансийский а.о.
Возраст19 лет
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У Егора рецидив лимфомы Ходжкина. Ему показана терапия инновационным и очень дорогостоящим лекарством, которое не раз спасало наших подопечных в подобных ситуациях.

Ход лечения

11.01.2022

В Санкт-Петербурге 2 ноября 2021 года Егору была проведена аутотрансплантация. Сейчас он в Тюмени, проходит лучевую терапию. Чувствует себя хорошо. Планирует скоро вернуться домой и заняться вплотную подготовкой к сдаче ЕГЭ.

26.11.2021

Очередной курс лечения Егор прошел в Санкт-Петербурге и уже возвращается в Нижневартовск.

20.10.2021

Егор летит на очередной этап лечения в Санкт-Петербург. Ждем вестей.

Весь ход лечения

Ваша помощь Егору

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06.08.21
5 000 ₽
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700 ₽
07.08.21
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Статьи о Егоре

3.12.2020

Мама, у меня рак

У Егора рецидив лимфомы, помочь может дорогое лекарство.

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