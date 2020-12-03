В Санкт-Петербурге 2 ноября 2021 года Егору была проведена аутотрансплантация. Сейчас он в Тюмени, проходит лучевую терапию. Чувствует себя хорошо. Планирует скоро вернуться домой и заняться вплотную подготовкой к сдаче ЕГЭ.