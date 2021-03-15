Принято окончательное решение: нужна трансплантация от неродственного донора, начат его поиск в международном регистре. Перед трансплантацией нужно будет тотальное облучение тела, которое Вова, может быть, пройдет на базе ЛДЦ МИБС в Санкт-Петербурге.