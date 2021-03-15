Ход лечения
01.12.2021
Анализы на химеризм отличные, остается подлечить некоторые осложнения трансплантации. Вова дома.
17.05.2021
Трансплантация проведена, вчера Вова уже перешел в обычную больничную палату. На данный момент все успешно, донорский химеризм 100%. Семья настроена бороться и победить!
15.03.2021
Принято окончательное решение: нужна трансплантация от неродственного донора, начат его поиск в международном регистре. Перед трансплантацией нужно будет тотальное облучение тела, которое Вова, может быть, пройдет на базе ЛДЦ МИБС в Санкт-Петербурге.