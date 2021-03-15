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Вова Челпанов

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городг. Санкт-Петербург
Возраст13 лет
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Перед повторной трансплантацией костного мозга петербургские врачи рекомендовали Вове препарат «Блинцито», чтобы повысить шансы на успех пересадки.

Ход лечения

01.12.2021

Анализы на химеризм отличные, остается подлечить некоторые осложнения трансплантации. Вова дома.

17.05.2021

Трансплантация проведена, вчера Вова уже перешел в обычную больничную палату. На данный момент все успешно, донорский химеризм 100%. Семья настроена бороться и победить!

15.03.2021

Принято окончательное решение: нужна трансплантация от неродственного донора, начат его поиск в международном регистре. Перед трансплантацией нужно будет тотальное облучение тела, которое Вова, может быть, пройдет на базе ЛДЦ МИБС в Санкт-Петербурге.

Весь ход лечения

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