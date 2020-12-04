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Вероника Мельникова

Сбор завершен
ДиагнозМенингиома
Городг. Апрелевка, Московская область
Возраст15 лет
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Менингиома — опухоль оболочек головного мозга, обычно доброкачественная. У Вероники была удалена менингиома, но остался фрагмент опухоли. Чтобы он не начал снова расти, его надо облучить на аппарате «Гамма-нож».

Ход лечения

09.12.2020

Мы закрываем сбор средств для Вероники. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Вероника прошла пять сеансов лучевой терапии на аппарате «Гамма-нож», хорошо перенесла лечение и выписалась. Через полгода надо будет сделать контрольную МРТ.

04.12.2020

Летом Вероника попала в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко с жалобой на головные боли. Оказалось, что причина в опухоли, которую сразу же удалили. Однако в конце октября МРТ с контрастом выявила достаточно крупную остаточную опухоль. Теперь девочке могут помочь процедуры на аппарате «Гамма-нож», которые обойдутся в 240 000 рублей.

Ваша помощь Веронике

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