Летом Вероника попала в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко с жалобой на головные боли. Оказалось, что причина в опухоли, которую сразу же удалили. Однако в конце октября МРТ с контрастом выявила достаточно крупную остаточную опухоль. Теперь девочке могут помочь процедуры на аппарате «Гамма-нож», которые обойдутся в 240 000 рублей.