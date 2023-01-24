Витя вроде бы близок к выписке, но все никак не получается покинуть больницу: постоянно то обостряется РТПХ, то какие-то еще проблемы. Так что пока что мальчик остается в клинике то с мамой, то с папой. Рисует разных монстров и уже собрал целую коллекцию рисунков.