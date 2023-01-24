Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Витя Тарнуев

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородУлан-Удэ
Возраст7 лет
Поделиться:
У Вити осложнения после повторной пересадки костного мозга.

Ход лечения

04.10.2023

У Витюши хорошая положительная динамика: РТПХ всех органов под контролем, трансплантат стал хорошо работать, настроение тоже улучшилось. Очень надеемся, что дело идет к выписке. Витя стал первоклассником, интересуется оценками в школе. 1 сентября ему подарили школьный портфель, даже два!

02.08.2023

Проблемы все те же, основная из них — РТПХ с поражением многих органов. На прошлой неделе также внезапно возникло ухудшение со стороны почек, проводится терапия.

07.07.2023

Витя вроде бы близок к выписке, но все никак не получается покинуть больницу: постоянно то обостряется РТПХ, то какие-то еще проблемы. Так что пока что мальчик остается в клинике то с мамой, то с папой. Рисует разных монстров и уже собрал целую коллекцию рисунков.

Весь ход лечения

Ваша помощь Вите

24.01.23
К*****в А. А.225 000 ₽
Анонимное пожертвование1 000 ₽
24.01.23
500 ₽
24.01.23
300 ₽
24.01.23
Г****в1 000 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari