Ход лечения
04.10.2023
У Витюши хорошая положительная динамика: РТПХ всех органов под контролем, трансплантат стал хорошо работать, настроение тоже улучшилось. Очень надеемся, что дело идет к выписке. Витя стал первоклассником, интересуется оценками в школе. 1 сентября ему подарили школьный портфель, даже два!
02.08.2023
Проблемы все те же, основная из них — РТПХ с поражением многих органов. На прошлой неделе также внезапно возникло ухудшение со стороны почек, проводится терапия.
07.07.2023
Витя вроде бы близок к выписке, но все никак не получается покинуть больницу: постоянно то обостряется РТПХ, то какие-то еще проблемы. Так что пока что мальчик остается в клинике то с мамой, то с папой. Рисует разных монстров и уже собрал целую коллекцию рисунков.
Ваша помощь Вите
|К*****в А. А.
|225 000 ₽
|Анонимное пожертвование
|1 000 ₽
|500 ₽
|300 ₽
|Г****в
|1 000 ₽