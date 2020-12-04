|Диагноз
|Опухоль четвертого желудочка головного мозга
|Город
|г. Ташкент, Узбекистан
|Возраст
|5 лет
Ход лечения
15.12.2020
Маржона благополучно прооперирована и выписана.
Правда, девочке поставлен диагноз «анапластическая эпендимома», это злокачественная опухоль, поэтому потребуется дальнейшее лечение.
09.12.2020
Мы закрываем сбор средств для Маржоны. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
04.12.2020
Родителей насторожило странное поведение дочери, регресс в развитии. Они срочно обратились к врачу и прошли обследование в местной больнице, но на лечение приехали в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. У Маржоны крупная опухоль четвертого желудочка, есть риск, что состояние будет ухудшаться, необходима срочная операция. Для граждан иностранных государства ее можно сделать только платно. Необходимая сумма — 455 000 рублей.