Родителей насторожило странное поведение дочери, регресс в развитии. Они срочно обратились к врачу и прошли обследование в местной больнице, но на лечение приехали в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. У Маржоны крупная опухоль четвертого желудочка, есть риск, что состояние будет ухудшаться, необходима срочная операция. Для граждан иностранных государства ее можно сделать только платно. Необходимая сумма — 455 000 рублей.