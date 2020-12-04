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Маржона Сайдуллоева

Сбор завершен
ДиагнозОпухоль четвертого желудочка головного мозга
Городг. Ташкент, Узбекистан
Возраст5 лет
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Маржона жаловалась на головную боль, пошатывалась при ходьбе. Обследование показало опухоль головного мозга. Папа повез дочку на лечение в Москву. Но все лечение Маржоны в России надо оплачивать, ведь она гражданка Узбекистана.

Ход лечения

15.12.2020

Маржона благополучно прооперирована и выписана.
Правда, девочке поставлен диагноз «анапластическая эпендимома», это злокачественная опухоль, поэтому потребуется дальнейшее лечение.

09.12.2020

Мы закрываем сбор средств для Маржоны. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

04.12.2020

Родителей насторожило странное поведение дочери, регресс в развитии. Они срочно обратились к врачу и прошли обследование в местной больнице, но на лечение приехали в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. У Маржоны крупная опухоль четвертого желудочка, есть риск, что состояние будет ухудшаться, необходима срочная операция. Для граждан иностранных государства ее можно сделать только платно. Необходимая сумма — 455 000 рублей.

Ваша помощь Маржоне

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