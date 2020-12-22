Тимофей родился с тяжелейшим дефектом иммунной системы. Поэтому трансплантацию костного мозга ему пришлось провести совсем рано, в возрасте полугода. Теперь нужно восстановиться, для этого требуется дорогостоящее лекарство.

Ход лечения 05.08.2021 К сожалению, Тимоша выписан на паллиатив. Некоторое время мальчик неплохо восстанавливался, но потом новый костный мозг перестал работать, к тому же начались серьезные проблемы с кишечником. Тимофей едет домой. 18.01.2021 У Тимофея седьмой месяц после трансплантации. В целом отмечается тенденция к улучшению всех показателей, от результатов анализов до самочувствия и аппетита. Продолжает получать препарат «Элизария». 22.12.2020 У Тимофея понемногу улучшаются показатели, состояние более стабильное, мальчик стал активнее двигаться, переворачивается. Препатат «Элизария» получает. Весь ход лечения