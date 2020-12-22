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Тимофей Слесарев

Сбор завершен
ДиагнозТяжелая комбинированная иммунная недостаточность
Городс. Бетьки, Респ. Татарстан
Возраст3 года
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Тимофей родился с тяжелейшим дефектом иммунной системы. Поэтому трансплантацию костного мозга ему пришлось провести совсем рано, в возрасте полугода. Теперь нужно восстановиться, для этого требуется дорогостоящее лекарство.

Ход лечения

05.08.2021

К сожалению, Тимоша выписан на паллиатив. Некоторое время мальчик неплохо восстанавливался, но потом новый костный мозг перестал работать, к тому же начались серьезные проблемы с кишечником. Тимофей едет домой.

18.01.2021

У Тимофея седьмой месяц после трансплантации. В целом отмечается тенденция к улучшению всех показателей, от результатов анализов до самочувствия и аппетита. Продолжает получать препарат «Элизария».

22.12.2020

У Тимофея понемногу улучшаются показатели, состояние более стабильное, мальчик стал активнее двигаться, переворачивается. Препатат «Элизария» получает.

Весь ход лечения

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