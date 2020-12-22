|Диагноз
|Тяжелая комбинированная иммунная недостаточность
|Город
|с. Бетьки, Респ. Татарстан
|Возраст
|3 года
Ход лечения
05.08.2021
К сожалению, Тимоша выписан на паллиатив. Некоторое время мальчик неплохо восстанавливался, но потом новый костный мозг перестал работать, к тому же начались серьезные проблемы с кишечником. Тимофей едет домой.
18.01.2021
У Тимофея седьмой месяц после трансплантации. В целом отмечается тенденция к улучшению всех показателей, от результатов анализов до самочувствия и аппетита. Продолжает получать препарат «Элизария».
22.12.2020
У Тимофея понемногу улучшаются показатели, состояние более стабильное, мальчик стал активнее двигаться, переворачивается. Препатат «Элизария» получает.