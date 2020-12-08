Сбор завершен
|Диагноз
|Гепатобластома
|Город
|г. Кисловодск, Ставропольский край
|Возраст
|5 лет
У Артема в полтора года обнаружили опухоль печени. Уже проведена пересадка печени, пока все успешно, но еще нужно продолжать химиотерапию, чтобы болезнь не вернулась.
Ход лечения
Артем выписан, будет продолжать лечение по месту жительства, все неплохо.
Лечение продолжается, состояние стабильное.
Мы закрываем сбор средств для Артема. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Лечение продолжается, Артем переносит его нормально. Кроме специфической терапии, мальчик также получает лекарства для профилактики отторжения донорской печени.
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