У Артема в полтора года обнаружили опухоль печени. Уже проведена пересадка печени, пока все успешно, но еще нужно продолжать химиотерапию, чтобы болезнь не вернулась.

Ход лечения 28.12.2020 Артем выписан, будет продолжать лечение по месту жительства, все неплохо. 16.12.2020 Лечение продолжается, состояние стабильное. 08.12.2020 Мы закрываем сбор средств для Артема. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо! Лечение продолжается, Артем переносит его нормально. Кроме специфической терапии, мальчик также получает лекарства для профилактики отторжения донорской печени. Весь ход лечения