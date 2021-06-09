Сбор завершен
|Диагноз
|Талассемия
|Город
|г. Москва
|Возраст
|10 лет
Омару предстоит трансплантация костного мозга по поводу тяжелой наследственной болезни. Идеально подходящего донора у мальчика нет, поэтому очень нужны лекарства, чтобы снизить риск отторжения.
Ход лечения
Проводится посттрансплантационное обследования и лечение. Трансплантат функционирует. Кожная РТПХ с улучшением.
Трансплантация проведена 18 июня. Омар нормально перенес кондиционирование. Ждем восстановления.
Омар переведен в Морозовскую больницу. Для кондиционирования перед трансплантацией от неродственного донора потребуется препарат «Тепадина».
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