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Омар Шарифов

Сбор завершен
ДиагнозТалассемия
Городг. Москва
Возраст10 лет
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Омару предстоит трансплантация костного мозга по поводу тяжелой наследственной болезни. Идеально подходящего донора у мальчика нет, поэтому очень нужны лекарства, чтобы снизить риск отторжения.

Ход лечения

02.08.2021

Проводится посттрансплантационное обследования и лечение. Трансплантат функционирует. Кожная РТПХ с улучшением.

15.07.2021

Трансплантация проведена 18 июня. Омар нормально перенес кондиционирование. Ждем восстановления.

09.06.2021

Омар переведен в Морозовскую больницу. Для кондиционирования перед трансплантацией от неродственного донора потребуется препарат «Тепадина».

Весь ход лечения

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