|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|г. Аша, Челябинская область
|Дата смерти
|26.03.2023
01.04.2023
Мы получили трагическое известие: Ксюша умерла в уфимской больнице. Ей было девять лет.
Светлая память прекрасной девочке. Сил близким.
14.05.2021
На данный момент все стабильно и достаточно благополучно, только иммунитет пока еще совсем низкий: рано для его восстановления.
26.03.2021
Трансплантация от папы проведена, сегодня +16 сутки после введения донорских клеток. Состояние стабильное. По инфекциям тоже все стабильно, уже отменен один антибиотик.
15.02.2021
Ксюша переболела ковидом, но сейчас все нормально. Состояние стабильное. Готовится к трансплантации.
21.01.2021
«Блинцито» получен полностью. По результатам контрольной пункции — по лейкозу ремиссия.
21.12.2020
Введение «Блинцито» пока не начато: Ксюша долечивает инфекции. Состояние стабильное, с улучшением.
11.12.2020
Вчера на Пятом канале про Ксюшу вышел сюжет. За один день на лечение девочки удалось собрать 5 771 420 рублей. Это превышает необходимую сумму, поэтому мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!
09.12.2020
У Ксюши рецидив острого лимфобластного лейкоза. В Центре детской гематологии девочка проходит через химиотерапию, но противорецидивные блоки так и не привели к полной ремиссии — остается небольшое количество опухолевых клеток (минимальная остаточная болезнь). Ксюша нуждается в лечении препаратом «Блинцито».
«Блинцито» (блинотумомаб) — пока единственный зарегистрированный препарат из совсем нового класса лекарств, так называемых биспецифических активаторов Т-клеток. Это уникальный белок, который одновременно связывается и с клеткой опухоли, и с клеткой иммунной системы — Т-лимфоцитом. Тем самым запускается процесс иммунного уничтожения опухолевых клеток. И хотя «Блинцито» уже включен в список жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов, цена на него остается очень высокой. Для лечения Ксюши нужно 11 флаконов, а это 1 733 000 рублей.