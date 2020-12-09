У Ксюши рецидив острого лимфобластного лейкоза. В Центре детской гематологии девочка проходит через химиотерапию, но противорецидивные блоки так и не привели к полной ремиссии — остается небольшое количество опухолевых клеток (минимальная остаточная болезнь). Ксюша нуждается в лечении препаратом «Блинцито».

«Блинцито» (блинотумомаб) — пока единственный зарегистрированный препарат из совсем нового класса лекарств, так называемых биспецифических активаторов Т-клеток. Это уникальный белок, который одновременно связывается и с клеткой опухоли, и с клеткой иммунной системы — Т-лимфоцитом. Тем самым запускается процесс иммунного уничтожения опухолевых клеток. И хотя «Блинцито» уже включен в список жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов, цена на него остается очень высокой. Для лечения Ксюши нужно 11 флаконов, а это 1 733 000 рублей.