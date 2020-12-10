Вчера умер Кузьма Пидкивка.

Еще месяц назад казалось, что у мальчика все достаточно стабильно, нужны только плановая терапия и реабилитация. Но ранний период после трансплантации может быть связан с самыми разными неожиданностями. Кузьма умер в реанимации.

Полтора года Кузьма болел. Он очень надеялся вернуться к нормальной жизни: кататься на велосипеде, ходить в лес за грибами, плавать, фотографировать. И мы все надеялись, что еще чуть-чуть, и дорога к этой мечте будет открыта...

Светлая память, сил близким.