|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|г. Кола, Мурманская область
|Дата смерти
|17.06.2021
18.06.2021
Вчера умер Кузьма Пидкивка.
Еще месяц назад казалось, что у мальчика все достаточно стабильно, нужны только плановая терапия и реабилитация. Но ранний период после трансплантации может быть связан с самыми разными неожиданностями. Кузьма умер в реанимации.
Полтора года Кузьма болел. Он очень надеялся вернуться к нормальной жизни: кататься на велосипеде, ходить в лес за грибами, плавать, фотографировать. И мы все надеялись, что еще чуть-чуть, и дорога к этой мечте будет открыта...
Светлая память, сил близким.
14.05.2021
Более двух месяцев после трансплантации. Кузьма в стационаре кратковременного лечения. По лейкозу полная ремиссия, но остаются проблемы: РТПХ, токсические эффектиы ранее проведенной терапии, суставный синдром (проводятся занятия с реабилитологом).
24.03.2021
Кузьме проведена трансплантация, сегодня +13 сутки от введения клеток. Трансплантат с тенденцией к приживлению. Состояние ребенка тяжелое, но с положительной динамикой, стабильное.
17.02.2021
Сегодня +30 сутки от начала второго блока с «Атриансом». Ремиссия сохраняется, но минимальная остаточная болезнь никуда не делась. Планируется обсуждение ситуации с трансплантологами.
18.01.2021
Кузьма в ремиссии, но есть минимальная остаточная болезнь. Предстоит еще один блок с «Атриансом».
11.01.2021
Кузьма получил очередной блок химиотерапии, восстанавливается. Предстоят пункции для оценки статуса ремиссии и планирования дальнейшего лечения.
14.12.2020
Мы закрываем сбор средств для Кузьмы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
10.12.2020
Кузьма заболел год назад, лечился в больнице Мурманска, вышел в ремиссию, но вскоре болезнь вернулась. В ноябре мальчик приехал на лечение в Центр детской гематологии им. Рогачева. Сейчас Кузьма нуждается в противоопухолевом препарате «Атрианс», его стоимость 265 000 рублей.