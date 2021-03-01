Сбор завершен
|Диагноз
|Злокачественная герминогенная опухоль
|Город
|г. Уфа
|Возраст
|19 лет
Эвелине нужно собрать запас стволовых клеток костного мозга, чтобы затем ввести их девушке для восстановления после высокодозной химиотерапии. Для этого требуется лекарство.
Ход лечения
Эвелина выписана, едет домой, состояние удовлетворительное, ремиссия.
Эвелине провели хирургический этап лечения. Сейчас все стабильно.
Три дня назад проведена третья и последняя аутотрансплантация. Очагов инфекций нет, переливания крови не нужны. Терапия проводится в полном объеме.
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