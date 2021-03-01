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Эвелина Салаватова

Сбор завершен
ДиагнозЗлокачественная герминогенная опухоль
Городг. Уфа
Возраст19 лет
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Эвелине нужно собрать запас стволовых клеток костного мозга, чтобы затем ввести их девушке для восстановления после высокодозной химиотерапии. Для этого требуется лекарство.

Ход лечения

07.04.2021

Эвелина выписана, едет домой, состояние удовлетворительное, ремиссия.

29.03.2021

Эвелине провели хирургический этап лечения. Сейчас все стабильно.

01.03.2021

Три дня назад проведена третья и последняя аутотрансплантация. Очагов инфекций нет, переливания крови не нужны. Терапия проводится в полном объеме.

Весь ход лечения

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