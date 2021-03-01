Эвелине нужно собрать запас стволовых клеток костного мозга, чтобы затем ввести их девушке для восстановления после высокодозной химиотерапии. Для этого требуется лекарство.

Ход лечения 07.04.2021 Эвелина выписана, едет домой, состояние удовлетворительное, ремиссия. 29.03.2021 Эвелине провели хирургический этап лечения. Сейчас все стабильно. 01.03.2021 Три дня назад проведена третья и последняя аутотрансплантация. Очагов инфекций нет, переливания крови не нужны. Терапия проводится в полном объеме. Весь ход лечения