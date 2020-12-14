Арутюн умер позавчера.

Через два с половиной месяца после пересадки состояние мальчика резко ухудшилось. Похоже, ухудшение началось с дыхательной недостаточности из-за цитомегаловирусной пневмонии, а потом все посыпалось. Врачи делали все возможное, но, видимо, спасти Арутюна могло только чудо. Чуда не случилось.

Арутюн был единственным сыном в семье. Остались родители и три младшие сестры. Сил им пережить эту потерю.

Светлая память.