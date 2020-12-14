|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|п. Иванино, Курская область
|Дата смерти
|22.04.2021
24.04.2021
Арутюн умер позавчера.
Через два с половиной месяца после пересадки состояние мальчика резко ухудшилось. Похоже, ухудшение началось с дыхательной недостаточности из-за цитомегаловирусной пневмонии, а потом все посыпалось. Врачи делали все возможное, но, видимо, спасти Арутюна могло только чудо. Чуда не случилось.
Арутюн был единственным сыном в семье. Остались родители и три младшие сестры. Сил им пережить эту потерю.
Светлая память.
24.03.2021
Почти два месяца после трансплантации. Низкая выработка тромбоцитов, нужны переливания. По дыхательной недостаточности улучшение, но хватает и других проблем. Нужен «Сидофовир» для противовирусной терапии!
14.02.2021
После трансплантации от папы у Арутюна были очень серьезные инфекционные и другие осложнения, но по некоторым параметрам наметилось улучшение: уменьшилась дыхательная недостаточность, начал функционировать трансплантат - есть собственные лейкоциты.
25.01.2021
Арутюн в полной ремиссии, получает кондиционирование. Через 4 дня трансплантация.
11.01.2021
Окончена терапия «Блинцито». На завтра запланирована контрольная костномозговая пункция.
28.12.2020
Мы закрываем сбор средств для Арутюна. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
14.12.2020
Арутюн уже болел лейкозом: мальчик лечился в 2018 году, вышел в ремиссию, прошел реабилитацию, а в этом мае наконец-то закончилась и поддерживающая терапия. Но всего через несколько месяцев после этого у Арутюна обнаружили рецидив: мальчику пришлось начинать все заново, на этот раз — в Центре детской гематологии. После нескольких блоков лечения в Центре стало ясно, что протокольная «химия» не достаточно эффективна, поэтому мальчику нужно продолжить терапию препаратом «Блинцито». Его стоимость 3 873 000 рублей.