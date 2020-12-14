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Арутюн Айвазян

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городп. Иванино, Курская область
Дата смерти22.04.2021
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24.04.2021

Арутюн умер позавчера.

Через два с половиной месяца после пересадки состояние мальчика резко ухудшилось. Похоже, ухудшение началось с дыхательной недостаточности из-за цитомегаловирусной пневмонии, а потом все посыпалось. Врачи делали все возможное, но, видимо, спасти Арутюна могло только чудо. Чуда не случилось.

Арутюн был единственным сыном в семье. Остались родители и три младшие сестры. Сил им пережить эту потерю.
Светлая память.

24.03.2021

Почти два месяца после трансплантации. Низкая выработка тромбоцитов, нужны переливания. По дыхательной недостаточности улучшение, но хватает и других проблем. Нужен «Сидофовир» для противовирусной терапии!

14.02.2021

После трансплантации от папы у Арутюна были очень серьезные инфекционные и другие осложнения, но по некоторым параметрам наметилось улучшение: уменьшилась дыхательная недостаточность, начал функционировать трансплантат - есть собственные лейкоциты.

25.01.2021

Арутюн в полной ремиссии, получает кондиционирование. Через 4 дня трансплантация.

11.01.2021

Окончена терапия «Блинцито». На завтра запланирована контрольная костномозговая пункция.

28.12.2020

Мы закрываем сбор средств для Арутюна. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

14.12.2020

Арутюн уже болел лейкозом: мальчик лечился в 2018 году, вышел в ремиссию, прошел реабилитацию, а в этом мае наконец-то закончилась и поддерживающая терапия. Но всего через несколько месяцев после этого у Арутюна обнаружили рецидив: мальчику пришлось начинать все заново, на этот раз — в Центре детской гематологии. После нескольких блоков лечения в Центре стало ясно, что протокольная «химия» не достаточно эффективна, поэтому мальчику нужно продолжить терапию препаратом «Блинцито». Его стоимость 3 873 000 рублей.

Ваша помощь Арутюну

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