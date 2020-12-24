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Анара Кудайбергенова

Сбор завершен
ДиагнозИнтраорбитальная опухоль
Городг. Талас, Киргизия
Дата смерти14.09.2021
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25.09.2021

Нам сообщили о смерти Анары Кудайбергеновой.

У Анары исходно была очень тяжелая ситуация: опухоль с многочисленными метастазами в кости. Но нужно было попытаться побороться: хотя бы добиться временного облегчения, а также установить точный диагноз и определить, может ли девушке помочь лекарственная терапия. К сожалению, удалось выиграть совсем немного времени…
Анара училась в университете и увлекалась танцами. Она была талантливой, приветливой, энергичной и очень хотела выздороветь.

Светлая память. Сил родителям и сестрам.

29.12.2020

Мы закрываем сбор средств для Анары. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Анара прооперирована. Зрение не ухудшилось, серьезных операционных осложнений нет. Сейчас требуется верификация гистологического диагноза и дальнейшее лечение в зависимости от типа опухоли.

24.12.2020

У Анары опухоль глазной орбиты: в августе девушка за короткий срок практически перестала видеть левым глазом. На операцию Анара приехала в Москву, в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Все лечение для Анары в России платное, обойдется оно в 400 000 рублей.

Ваша помощь Анаре

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