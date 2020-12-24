25.09.2021
Нам сообщили о смерти Анары Кудайбергеновой.
У Анары исходно была очень тяжелая ситуация: опухоль с многочисленными метастазами в кости. Но нужно было попытаться побороться: хотя бы добиться временного облегчения, а также установить точный диагноз и определить, может ли девушке помочь лекарственная терапия. К сожалению, удалось выиграть совсем немного времени…
Анара училась в университете и увлекалась танцами. Она была талантливой, приветливой, энергичной и очень хотела выздороветь.
Светлая память. Сил родителям и сестрам.
29.12.2020
Мы закрываем сбор средств для Анары. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Анара прооперирована. Зрение не ухудшилось, серьезных операционных осложнений нет. Сейчас требуется верификация гистологического диагноза и дальнейшее лечение в зависимости от типа опухоли.
24.12.2020
У Анары опухоль глазной орбиты: в августе девушка за короткий срок практически перестала видеть левым глазом. На операцию Анара приехала в Москву, в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Все лечение для Анары в России платное, обойдется оно в 400 000 рублей.