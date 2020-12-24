Нам сообщили о смерти Анары Кудайбергеновой.

У Анары исходно была очень тяжелая ситуация: опухоль с многочисленными метастазами в кости. Но нужно было попытаться побороться: хотя бы добиться временного облегчения, а также установить точный диагноз и определить, может ли девушке помочь лекарственная терапия. К сожалению, удалось выиграть совсем немного времени…

Анара училась в университете и увлекалась танцами. Она была талантливой, приветливой, энергичной и очень хотела выздороветь.

Светлая память. Сил родителям и сестрам.