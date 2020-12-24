Соню беспокоили частые, очень сильные головные боли. Родители записали девочку на МРТ, а там специалисты обнаружили опухоль. На лечение семья приехала в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Увы, абсолютно все лечение в российской больнице, включая само пребывание в ней, нужно оплатить: ведь Соня не российская гражданка. Его стоимость 560 000 рублей.