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София Бутырина

Сбор завершен
ДиагнозПилоидная астроцитома
Городг. Ахтырка, Украина
Возраст14 лет
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У Софии опухоль зрительного бугра. Нужна сложная операция, и семья приехала в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко. София — гражданка другой страны, и операцию надо оплатить.

Ход лечения

29.12.2020

Мы закрываем сбор средств для Сони. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Соня прооперирована, выписана. Опухоль удалена полностью, она доброкачественная. Состояние удовлетворительное.

24.12.2020

Соню беспокоили частые, очень сильные головные боли. Родители записали девочку на МРТ, а там специалисты обнаружили опухоль. На лечение семья приехала в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Увы, абсолютно все лечение в российской больнице, включая само пребывание в ней, нужно оплатить: ведь Соня не российская гражданка. Его стоимость 560 000 рублей.

Ваша помощь Софии

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