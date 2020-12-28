У Ахьмада сверхранний рецидив острого лейкоза. С апреля мальчик лечится в Центре детской гематологии. Сейчас для проведения противорецидивной химиотерапии Ахьмад нуждается в противоопухолевом препарате «Атрианс», его стоимость 406 000 рублей.