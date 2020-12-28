Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Ахьмад Махаури

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городг. Грозный, Чеченская Респ.
Дата смерти26.03.2021
Поделиться:

06.04.2021

Нам сообщили, что 26 марта Ахьмада не стало.
Светлая память, сил близким.

16.02.2021

К сожалению, лейкоз продолжает прогрессировать. Ахьмад выписан для прохождения симптоматической терапии по месту жительства.

25.01.2021

У мальчика вирусная инфекция, нужно лечение.

11.01.2021

После блока терапии R6 лучше не стало. Мальчику предстоит другой блок интенсивной химиотерапии — FLAI. Одновременно надо бороться с риском инфекционных осложнений.

31.12.2020

Мы закрываем сбор средств для Ахьмада. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

28.12.2020

У Ахьмада сверхранний рецидив острого лейкоза. С апреля мальчик лечится в Центре детской гематологии. Сейчас для проведения противорецидивной химиотерапии Ахьмад нуждается в противоопухолевом препарате «Атрианс», его стоимость 406 000 рублей.

Ваша помощь Ахьмаду

Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari