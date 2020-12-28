|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|г. Грозный, Чеченская Респ.
|Дата смерти
|26.03.2021
06.04.2021
Нам сообщили, что 26 марта Ахьмада не стало.
Светлая память, сил близким.
16.02.2021
К сожалению, лейкоз продолжает прогрессировать. Ахьмад выписан для прохождения симптоматической терапии по месту жительства.
25.01.2021
У мальчика вирусная инфекция, нужно лечение.
11.01.2021
После блока терапии R6 лучше не стало. Мальчику предстоит другой блок интенсивной химиотерапии — FLAI. Одновременно надо бороться с риском инфекционных осложнений.
31.12.2020
Мы закрываем сбор средств для Ахьмада. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
28.12.2020
У Ахьмада сверхранний рецидив острого лейкоза. С апреля мальчик лечится в Центре детской гематологии. Сейчас для проведения противорецидивной химиотерапии Ахьмад нуждается в противоопухолевом препарате «Атрианс», его стоимость 406 000 рублей.