28.10.2021
Виолетта умерла в больнице по месту жительства.
Это была талантливая и целеустремленная девочка. Виолетта рисовала, лепила, писала музыку. Много лет она боролась с опухолью. И даже когда все было совсем плохо и Виолетта решила не ехать больше на лечение в Москву, решив, что пусть хоть один месяц, но проживет счастливо, борьба еще не была закончена: она прожила не месяц, а восемь с половиной месяцев. Не переставая творить, учиться, общаться.
Светлая память. Сил близким.
15.02.2021
Виолетта очень устала и отказывается от лечения. Пока непонятно, приедет ли семья в Центр имени Дмитрия Рогачева, по крайней мере в ближайшее время.
25.01.2021
Виолетта проходит терапию «Ксалкори» и «Опдиво». Сейчас ее отпустили на время домой, где будет продолжаться прием «Ксалкори», а в середине февраля девочка вернется в московскую клинику.
09.01.2021
Мы закрываем сбор средств для Виолетты. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
06.01.2021
У 16-летней Виолетты рецидив саркомы Юинга. Девушка лечится от коварной болезни уже много лет. Несколько раз врачи принимали решение о смене линии терапии. Сейчас помимо других лекарств Виолетте необходим противоопухолевый препарат «Ксалкори». Его стоимость 222 000 рублей.