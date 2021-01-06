Виолетта умерла в больнице по месту жительства.

Это была талантливая и целеустремленная девочка. Виолетта рисовала, лепила, писала музыку. Много лет она боролась с опухолью. И даже когда все было совсем плохо и Виолетта решила не ехать больше на лечение в Москву, решив, что пусть хоть один месяц, но проживет счастливо, борьба еще не была закончена: она прожила не месяц, а восемь с половиной месяцев. Не переставая творить, учиться, общаться.

Светлая память. Сил близким.