У Мазахира талассемия. Об этом известно с 2011 года, когда впервые врачи выявили у мальчика это тяжелое и редкое наследственное заболевание. Впереди трансплантация костного мозга — только она может помочь поправиться и больше не вспоминать о болезни.
Ход лечения
10.09.2021
Мазахир выписан, будет наблюдаться в Санкт-Петербурге.
24.06.2021
Состояние стабильное, трансплантат функционирует, признаков РТПХ нет. Продолжается плановая противовирусная терапия.
25.05.2021
Полтора месяца после трансплантации. Состояние достаточно стабильное, хотя нужна противовирусная терапия.