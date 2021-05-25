У Мазахира талассемия. Об этом известно с 2011 года, когда впервые врачи выявили у мальчика это тяжелое и редкое наследственное заболевание. Впереди трансплантация костного мозга — только она может помочь поправиться и больше не вспоминать о болезни.

Ход лечения 10.09.2021 Мазахир выписан, будет наблюдаться в Санкт-Петербурге. 24.06.2021 Состояние стабильное, трансплантат функционирует, признаков РТПХ нет. Продолжается плановая противовирусная терапия. 25.05.2021 Полтора месяца после трансплантации. Состояние достаточно стабильное, хотя нужна противовирусная терапия. Весь ход лечения