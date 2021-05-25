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Мазахир Исмаилов

Сбор завершен
ДиагнозТалассемия
ГородСанкт-Петербург
Возраст13 лет
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У Мазахира талассемия. Об этом известно с 2011 года, когда впервые врачи выявили у мальчика это тяжелое и редкое наследственное заболевание. Впереди трансплантация костного мозга — только она может помочь поправиться и больше не вспоминать о болезни.

Ход лечения

10.09.2021

Мазахир выписан, будет наблюдаться в Санкт-Петербурге.

24.06.2021

Состояние стабильное, трансплантат функционирует, признаков РТПХ нет. Продолжается плановая противовирусная терапия.

25.05.2021

Полтора месяца после трансплантации. Состояние достаточно стабильное, хотя нужна противовирусная терапия.

Весь ход лечения

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