Умерла Камилла Седова.

Больше месяца девочка провела в реанимации. В период аплазии после курса химиотерапии начались очень тяжелые инфекционные осложнения. Камилла была на искусственной вентиляции легких, получала огромное количество разных лекарств, но ничто не помогало: постепенно отказали все органы, и девочки не стало.

Камилла была младшей дочкой в семье. Она любила фотографировать, снимать видео и рукодельничать.

Светлая память Камилле. Сил маме.