|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|г. Люберцы, Московская область
|Дата смерти
|20.02.2021
20.02.2021
Умерла Камилла Седова.
Больше месяца девочка провела в реанимации. В период аплазии после курса химиотерапии начались очень тяжелые инфекционные осложнения. Камилла была на искусственной вентиляции легких, получала огромное количество разных лекарств, но ничто не помогало: постепенно отказали все органы, и девочки не стало.
Камилла была младшей дочкой в семье. Она любила фотографировать, снимать видео и рукодельничать.
Светлая память Камилле. Сил маме.
15.01.2021
Мы закрываем сбор средств для Камиллы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Камилла продолжает лечение. Кроме «Кансидаса», нужен еще и антибиотик «Меронем».
12.01.2021
Камилла заболела прямо перед новым годом: в конце декабря девочку госпитализировали в Московский областной онкодиспансер. Сейчас Камилла получается плановую химиотерапию. Из-за пониженного иммунитета у нее появились грибковые осложнения, поэтому девочка нуждается в лечении препаратом «Кансидас». Лекарство необходимо еще одной пациентке отделения. Его стоимость 355 000 рублей..
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