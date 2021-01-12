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Камилла Седова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
Городг. Люберцы, Московская область
Дата смерти20.02.2021
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20.02.2021

Умерла Камилла Седова.
Больше месяца девочка провела в реанимации. В период аплазии после курса химиотерапии начались очень тяжелые инфекционные осложнения. Камилла была на искусственной вентиляции легких, получала огромное количество разных лекарств, но ничто не помогало: постепенно отказали все органы, и девочки не стало.
Камилла была младшей дочкой в семье. Она любила фотографировать, снимать видео и рукодельничать.
Светлая память Камилле. Сил маме.

15.01.2021

Мы закрываем сбор средств для Камиллы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Камилла продолжает лечение. Кроме «Кансидаса», нужен еще и антибиотик «Меронем».

12.01.2021

Камилла заболела прямо перед новым годом: в конце декабря девочку госпитализировали в Московский областной онкодиспансер. Сейчас Камилла получается плановую химиотерапию. Из-за пониженного иммунитета у нее появились грибковые осложнения, поэтому девочка нуждается в лечении препаратом «Кансидас». Лекарство необходимо еще одной пациентке отделения. Его стоимость 355 000 рублей..

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13.01.21
П********а Т. В.30 000 ₽
Н******в А.500 ₽
14.01.21
Б***в О.1 000 ₽
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