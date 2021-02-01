У Эльмиры опухоль вернулась спустя 2,5 года. Значит, нужно лечение по другой программе. Для него требуется препарат «Темодал».

Ход лечения 16.03.2021 В стабильном состоянии Эльмира выписана домой для продолжения терапии по месту жительства. 26.02.2021 Продолжается терапия с «Темодалом», третий блок. Также Эльмира сейчас получает противовирусную терапию: у девочки ветрянка. 01.02.2021 Эльмира получает уже второй блок химиотерапии с «Темодалом», состояние стабильное. Весь ход лечения