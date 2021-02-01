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Эльмира Оруджова

Сбор завершен
ДиагнозНейробластома
Городг. Краснодар
Возраст7 лет
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У Эльмиры опухоль вернулась спустя 2,5 года. Значит, нужно лечение по другой программе. Для него требуется препарат «Темодал».

Ход лечения

16.03.2021

В стабильном состоянии Эльмира выписана домой для продолжения терапии по месту жительства.

26.02.2021

Продолжается терапия с «Темодалом», третий блок. Также Эльмира сейчас получает противовирусную терапию: у девочки ветрянка.

01.02.2021

Эльмира получает уже второй блок химиотерапии с «Темодалом», состояние стабильное.

Весь ход лечения

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