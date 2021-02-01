Сбор завершен
|Диагноз
|Нейробластома
|Город
|г. Краснодар
|Возраст
|7 лет
У Эльмиры опухоль вернулась спустя 2,5 года. Значит, нужно лечение по другой программе. Для него требуется препарат «Темодал».
Ход лечения
В стабильном состоянии Эльмира выписана домой для продолжения терапии по месту жительства.
Продолжается терапия с «Темодалом», третий блок. Также Эльмира сейчас получает противовирусную терапию: у девочки ветрянка.
Эльмира получает уже второй блок химиотерапии с «Темодалом», состояние стабильное.
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