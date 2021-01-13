Вика заболела в октябре, девочка лечится в Российской детской клинической больнице. Вика вышла в ремиссию, чувствует себя неплохо и продолжает лечиться амбулаторно: живет на квартире фонда и почти каждый день приходит с мамой в больницу. Для продолжении терапии сейчас Вике необходим препарат «Целькристин» — зарубежный аналог «Винкристина». С доступностью «Винкристина», одного из базовых препаратов химиотерапии, в прошлом году в России сложилась тяжелая ситуация, и его дефицит еще не полностью преодолен, поэтому было принято о решение о закупке лекарства с этим действующим веществом за рубежом. В лекарстве нуждаются и другие пациенты больницы, всего собрать необходимо 692 000 рублей.