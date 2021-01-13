|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|г. Обнинск, Калужская обл.
|Возраст
|6 лет
Ход лечения
10.03.2021
У Вики лечение проходит планово, девочка в ремиссии, особых токсических и инфекционных осложнений нет, переведена на амбулаторную квартиру.
15.01.2021
Мы закрываем сбор средств для Вики. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Вика продолжает плановую химиотерапию, также получает противогрибковые лекарства.
13.01.2021
Вика заболела в октябре, девочка лечится в Российской детской клинической больнице. Вика вышла в ремиссию, чувствует себя неплохо и продолжает лечиться амбулаторно: живет на квартире фонда и почти каждый день приходит с мамой в больницу. Для продолжении терапии сейчас Вике необходим препарат «Целькристин» — зарубежный аналог «Винкристина». С доступностью «Винкристина», одного из базовых препаратов химиотерапии, в прошлом году в России сложилась тяжелая ситуация, и его дефицит еще не полностью преодолен, поэтому было принято о решение о закупке лекарства с этим действующим веществом за рубежом. В лекарстве нуждаются и другие пациенты больницы, всего собрать необходимо 692 000 рублей.
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Вика мечтает о школе
Между курсами лечения девочка учится считать и не расстается с букварем. Чтобы простая мечта сбылась, Вике нужна помощь с покупкой лекарства.