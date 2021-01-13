08.04.2021
Огромное и неожиданное горе. Вчера в отделении реанимации умерла Ева Хазова.
У Евы был тяжелейший случай лейкоза. Однако современные лекарства позволили добиться ремиссии, Еве провели пересадку, и все надеялись, что худшее позади. Но возникли крайне тяжелые ранние осложнения трансплантации (сейчас это бывает очень редко, но все-таки бывает), и тут уже никакая терапия не помогла. Организм просто не выдержал. Еву перевели в отделение реанимации, и через два дня все было кончено.
Ева была творческой, полной жизни и очень красивой девочкой.
Светлая память. Сил близким.
25.03.2021
Вчера проведена трансплантация, ждем приживления. Проводится профилактика цитомегаловирусной инфекции.
26.02.2021
Прием «Биспонсы» закончен, у Евы пока что глубокая аплазия кроветворения. На следующей неделе планируется проведение диагностической пункции. Кроме того, для профилактики цитомегаловирусной инфекции необходим прием препарата «Фоскавир».
08.02.2021
Ева получает «Биспонсу», переносит удовлетворительно, состояние стабильное.
22.01.2021
По результатам анализов принято решение о смене терапии. Вместо «Блинцито» Ева будет получать другой дорогостоящий препарат — «Биспонсу». Это ее шанс достичь ремиссии.
15.01.2021
Мы закрываем сбор средств для Евы. Благодаря сюжету на Пятом канале за один день на лечение девочки было собрано 6 044 085 рублей. Это превышает необходимую сумму, поэтому мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!
14.01.2021
Сегодня на Пятом канале про Еву вышел сюжет.
13.01.2021
У Евы рецидив, его обнаружили летом, сейчас Ева лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Врачи планируют терапию препаратом «Блинцито», из совсем нового класса лекарств, так называемых биспецифических активаторов Т-клеток. Это уникальный белок, который одновременно связывается и с клеткой опухоли, и с клеткой иммунной системы — Т-лимфоцитом. Тем самым запускается процесс иммунного уничтожения опухолевых клеток. Таргетные препараты, в том числе, Блинцито — дорогостоящие и не покрываются квотой, в рамках которого проходит лечение Ева. У больницы нет дополнительного государственного финансирования, чтобы оплачивать такие дорогостоящие и «внеплановые» препараты, так как у государственной квоты есть предельная стоимость лечения на одного ребенка. Для Евы нужно 13 флаконов, а это 1 864 000 рублей.