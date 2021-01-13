У Евы рецидив, его обнаружили летом, сейчас Ева лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Врачи планируют терапию препаратом «Блинцито», из совсем нового класса лекарств, так называемых биспецифических активаторов Т-клеток. Это уникальный белок, который одновременно связывается и с клеткой опухоли, и с клеткой иммунной системы — Т-лимфоцитом. Тем самым запускается процесс иммунного уничтожения опухолевых клеток. Таргетные препараты, в том числе, Блинцито — дорогостоящие и не покрываются квотой, в рамках которого проходит лечение Ева. У больницы нет дополнительного государственного финансирования, чтобы оплачивать такие дорогостоящие и «внеплановые» препараты, так как у государственной квоты есть предельная стоимость лечения на одного ребенка. Для Евы нужно 13 флаконов, а это 1 864 000 рублей.