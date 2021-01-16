Головные боли и ухудшение зрения стали первыми симптомами, позволившими заподозрить опухоль головного мозга. Оля приехала в Москву, но здесь лечение приходится оплачивать.
Ход лечения
21.01.2021
Мы закрываем сбор средств для Ольги. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Оля прооперирована, выписана. К сожалению, опухоль оказалась злокачественной. Девушка будет наблюдаться у онколога по месту жительства.
16.01.2021
Ольга приехала на лечение в Москву, в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, девушке показана операция. Все лечение в России, включая само пребывание в больнице, для Оли платное, а это 550 000 рублей. Мы просим вас помочь девушке.