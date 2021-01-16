Ольга приехала на лечение в Москву, в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, девушке показана операция. Все лечение в России, включая само пребывание в больнице, для Оли платное, а это 550 000 рублей. Мы просим вас помочь девушке.