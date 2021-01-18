У Антонины хроническая тромбоцитопеническая пурпура, врачи подобрали девочке лечение, она принимает лекарства и может не лежать в больнице. В ее терапию входит препарат «Энплейт», который стимулирует выработку тромбоцитов. Обеспечение лекарством по месту жительства пока еще не наладилось. Девочке для продолжения лечения нужны четыре флакона лекарства, мама Тони обратилась за помощью в фонд. Их стоимость 288 000 рублей.