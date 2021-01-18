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Тоня Дябина

Сбор завершен
ДиагнозТромбоцитопеническая пурпура
Городс. Заречье, Курская область
Возраст18 лет
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После инфекции у Тони нарушилась свертываемость крови — резко упал уровень тромбоцитов. Девочке угрожают опасные кровотечения. Ей очень хорошо помогает препарат «Энплейт», и, пока он не получен от государства, Тоня нуждается в нашей помощи.

Ход лечения

21.01.2021

Мы закрываем сбор средств для Антонины. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Тоня дома, будет получать лекарство. Мы надеемся, что в следующем месяце девочку обеспечат по месту жительства.

18.01.2021

У Антонины хроническая тромбоцитопеническая пурпура, врачи подобрали девочке лечение, она принимает лекарства и может не лежать в больнице. В ее терапию входит препарат «Энплейт», который стимулирует выработку тромбоцитов. Обеспечение лекарством по месту жительства пока еще не наладилось. Девочке для продолжения лечения нужны четыре флакона лекарства, мама Тони обратилась за помощью в фонд. Их стоимость 288 000 рублей.

Ваша помощь Тоне

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