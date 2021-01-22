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Бибисора Зарифова

Сбор завершен
ДиагнозОбъемное образование мозжечка
Городг. Андижан (Узбекистан)
Возраст11 лет
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Девочке нужно удалить остаток опухоли, который не смогли удалить хирурги на ее родине, и поставить точный диагноз. Она гражданка Узбекистана, и сделать все это в Москве можно только за плату.

Ход лечения

19.02.2021

Бибисора выздоровела после вирусной инфекции, чувствует себя хорошо. Вчера проведена операция по микрохирургическому удалению остаточной опухоли. Спасибо всем, благодаря кому это стало возможным!

28.01.2021

У девочки выявлена коронавирусная инфекция, госпитализация откладывается до выздоровления.

22.01.2021

В ноябре прошлого года Бибисоре уже сделали одну операцию по удалению опухоли (в больнице по месту жительства). Но проблему решить не удалось: во время обследования была выявлена остаточная опухоль. Специалисты Центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко настаивают на повторной операции, единственная проблема состоит в том, что лечение детей-иностранцев в России платное. Операция стоит 450 000 рублей.

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