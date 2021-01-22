|Диагноз
|Объемное образование мозжечка
|Город
|г. Андижан (Узбекистан)
|Возраст
|11 лет
Ход лечения
19.02.2021
Бибисора выздоровела после вирусной инфекции, чувствует себя хорошо. Вчера проведена операция по микрохирургическому удалению остаточной опухоли. Спасибо всем, благодаря кому это стало возможным!
28.01.2021
У девочки выявлена коронавирусная инфекция, госпитализация откладывается до выздоровления.
22.01.2021
В ноябре прошлого года Бибисоре уже сделали одну операцию по удалению опухоли (в больнице по месту жительства). Но проблему решить не удалось: во время обследования была выявлена остаточная опухоль. Специалисты Центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко настаивают на повторной операции, единственная проблема состоит в том, что лечение детей-иностранцев в России платное. Операция стоит 450 000 рублей.