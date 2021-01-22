В ноябре прошлого года Бибисоре уже сделали одну операцию по удалению опухоли (в больнице по месту жительства). Но проблему решить не удалось: во время обследования была выявлена остаточная опухоль. Специалисты Центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко настаивают на повторной операции, единственная проблема состоит в том, что лечение детей-иностранцев в России платное. Операция стоит 450 000 рублей.