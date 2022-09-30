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Семен Поляков

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелоидный лейкоз
Городд. Колосово, Ярославская область
Возраст15 лет
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После повторной трансплантации костного мозга у Семена развилась реакция «трансплантат против хозяина».

Ход лечения

04.04.2023

Семен выписан.

30.03.2023

На начало апреля наконец-то планируется выписка. Семен снабжен лекарствами на первое время.

17.02.2023

Семен по-прежнему в стационаре кратковременного лечения, лечит осложнения. Сейчас мальчик получает «Энтивио», а также антибиотики для профилактики.

Весь ход лечения

Ваша помощь Семену

30.09.22
300 ₽
30.09.22
3 000 ₽
30.09.22
500 ₽
30.09.22
171 ₽
30.09.22
750 ₽
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