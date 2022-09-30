Сбор завершен
|Диагноз
|Острый миелоидный лейкоз
|Город
|д. Колосово, Ярославская область
|Возраст
|15 лет
Ход лечения
04.04.2023
Семен выписан.
30.03.2023
На начало апреля наконец-то планируется выписка. Семен снабжен лекарствами на первое время.
17.02.2023
Семен по-прежнему в стационаре кратковременного лечения, лечит осложнения. Сейчас мальчик получает «Энтивио», а также антибиотики для профилактики.
Ваша помощь Семену
30.09.22
|300 ₽
30.09.22
|3 000 ₽
30.09.22
|500 ₽
30.09.22
|171 ₽
30.09.22
|750 ₽