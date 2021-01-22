Ход лечения
01.02.2021
Мальчик выписан. После операции ему стало лучше. По результатам гистологического отделения поставлен диагноз (речь идет об опухоли промежуточной степени злокачественности), дана консультация онколога.
22.01.2021
В начале январе Комронбеку стало плохо: закружилась голова. А потом мальчик перестал говорить. Мама обратилась к невропатологу, врач немедленно отправил Комронбека на МРТ, где выяснилось, что причина происходящего в опухоли головного мозга. Мальчику требуется операция, ее стоимость 450 000 рублей.