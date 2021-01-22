Комронбек приехал в Москву на срочную нейрохирургическую операцию. Но он иностранный гражданин, и лечение здесь для него возможно только на платной основе.

Ход лечения 01.02.2021 Мальчик выписан. После операции ему стало лучше. По результатам гистологического отделения поставлен диагноз (речь идет об опухоли промежуточной степени злокачественности), дана консультация онколога. 22.01.2021 В начале январе Комронбеку стало плохо: закружилась голова. А потом мальчик перестал говорить. Мама обратилась к невропатологу, врач немедленно отправил Комронбека на МРТ, где выяснилось, что причина происходящего в опухоли головного мозга. Мальчику требуется операция, ее стоимость 450 000 рублей.