Вчера в отделении реанимации НМИЦ ДГОИ умер Алим Мустафаев.

Еще месяц с лишним назад у Алима возникла тяжелая пневмония с дыхательной недостаточностью. Он получал самые разнообразные лекарства, ему даже вводили иммунные клетки, которые должны были помочь бороться именно с возбудителем этой пневмонии. Но ничто не помогало. Алиму становилось все хуже, и вчера борьба закончилась.

Трансплантация могла дать Алиму шанс на здоровую жизнь, которой ребенок никогда не знал. Но это всегда и большой риск, в том числе риск смертельно опасных осложнений. Невозможно заранее понять, чем завершится интенсивное лечение. Но нельзя было не попробовать.



Сил родителям и сестрам.

Светлая память мальчику.