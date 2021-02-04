02.06.2021
Вчера в отделении реанимации НМИЦ ДГОИ умер Алим Мустафаев.
Еще месяц с лишним назад у Алима возникла тяжелая пневмония с дыхательной недостаточностью. Он получал самые разнообразные лекарства, ему даже вводили иммунные клетки, которые должны были помочь бороться именно с возбудителем этой пневмонии. Но ничто не помогало. Алиму становилось все хуже, и вчера борьба закончилась.
Трансплантация могла дать Алиму шанс на здоровую жизнь, которой ребенок никогда не знал. Но это всегда и большой риск, в том числе риск смертельно опасных осложнений. Невозможно заранее понять, чем завершится интенсивное лечение. Но нельзя было не попробовать.
Сил родителям и сестрам.
Светлая память мальчику.
28.04.2021
Алим лечит двустороннюю пневмонию. Получает терапию, температура на момент осмотра нормальная.
19.03.2021
Состояние стабильное. Больше месяца после трансплантации. Произошло приживление, переливания крови не нужны. В целом все неплохо.
04.03.2021
Мы закрываем сбор средств для Алима. Благодаря рассылке фонда на лечение Алима и других наших подопечных был собран 6 709 461 рубль. Спасибо!
Трансплантация проведена.
04.02.2021
Алиму 11 лет, у него талассемия, врожденное гематологическое заболевание. С рождения он получает поддержку в виде переливаний донорской крови и лекарств. Единственный эффективный метод избавления от болезни — трансплантация костного мозга. Прошлой весной для мальчика был найден донор в Германии. Алима стали готовить к пересадке, но тут границы закрыли из-за пандемии COVID-19. Донором стал отец мальчика, но трансплантат не прижился. Сейчас найдена возможность ввезти донорские клетки из Германии в Россию через Турцию. Нужно только оплатить процедуру поиска и активации донора, которая стоит 2 093 000 рублей.