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Алим Мустафаев

Сбор завершен
ДиагнозТалассемия
Городг. Ставрополь
Дата смерти1.06.2021
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02.06.2021

Вчера в отделении реанимации НМИЦ ДГОИ умер Алим Мустафаев.

Еще месяц с лишним назад у Алима возникла тяжелая пневмония с дыхательной недостаточностью. Он получал самые разнообразные лекарства, ему даже вводили иммунные клетки, которые должны были помочь бороться именно с возбудителем этой пневмонии. Но ничто не помогало. Алиму становилось все хуже, и вчера борьба закончилась.

Трансплантация могла дать Алиму шанс на здоровую жизнь, которой ребенок никогда не знал. Но это всегда и большой риск, в том числе риск смертельно опасных осложнений. Невозможно заранее понять, чем завершится интенсивное лечение. Но нельзя было не попробовать.

Сил родителям и сестрам.
Светлая память мальчику.

28.04.2021

Алим лечит двустороннюю пневмонию. Получает терапию, температура на момент осмотра нормальная.

19.03.2021

Состояние стабильное. Больше месяца после трансплантации. Произошло приживление, переливания крови не нужны. В целом все неплохо.

04.03.2021

Мы закрываем сбор средств для Алима. Благодаря рассылке фонда на лечение Алима и других наших подопечных был собран 6 709 461 рубль. Спасибо!

Трансплантация проведена.

04.02.2021

Алиму 11 лет, у него талассемия, врожденное гематологическое заболевание. С рождения он получает поддержку в виде переливаний донорской крови и лекарств. Единственный эффективный метод избавления от болезни — трансплантация костного мозга. Прошлой весной для мальчика был найден донор в Германии. Алима стали готовить к пересадке, но тут границы закрыли из-за пандемии COVID-19. Донором стал отец мальчика, но трансплантат не прижился. Сейчас найдена возможность ввезти донорские клетки из Германии в Россию через Турцию. Нужно только оплатить процедуру поиска и активации донора, которая стоит 2 093 000 рублей.

Ваша помощь Алиму

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