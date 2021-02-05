Нам сообщили горестную новость. Позавчера в реанимации Московского областного онкодиспансера умерла Марьям Исакова. Ей было девять лет.

Когда Марьям поступила в больницу, казалось, что у нее все должно быть хорошо. Ее вариант лейкоза считается одним из самых излечимых, тем более у детей. Но Марьям не повезло. Лейкоз скоро вернулся, потом плохо поддавался лечению, были еще и инфекционные осложнения… И 27 марта все было кончено.

Марьям была общительной, творческой, эмоциональной. Радовалась, когда была возможность поиграть или позаниматься чем-то интересным. Огорчалась, когда во второй раз попала в больницу. Мечтала стать художницей или артисткой. Ее все любили, и она отвечала всем приветливостью и доброжелательностью.

Светлая память. Сил близким.