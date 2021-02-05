|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз М3
|Город
|г. Химки Московской обл.
|Дата смерти
|27.03.2022
29.03.2022
Нам сообщили горестную новость. Позавчера в реанимации Московского областного онкодиспансера умерла Марьям Исакова. Ей было девять лет.
Когда Марьям поступила в больницу, казалось, что у нее все должно быть хорошо. Ее вариант лейкоза считается одним из самых излечимых, тем более у детей. Но Марьям не повезло. Лейкоз скоро вернулся, потом плохо поддавался лечению, были еще и инфекционные осложнения… И 27 марта все было кончено.
Марьям была общительной, творческой, эмоциональной. Радовалась, когда была возможность поиграть или позаниматься чем-то интересным. Огорчалась, когда во второй раз попала в больницу. Мечтала стать художницей или артисткой. Ее все любили, и она отвечала всем приветливостью и доброжелательностью.
Светлая память. Сил близким.
30.09.2021
Плохая новость: у Марьям рецидив, надо лечиться снова. Девочка, конечно, расстроена. Но хорошая новость тоже есть: при ее варианте лейкоза противорецидивная терапия особенно часто оказывается успешной, и мы, конечно, надеемся на лучшее.
15.04.2021
Марьям на амбулансе, контроль анализов. Все нормально.
01.04.2021
Марьяша продолжает получать химиотерапию в стационаре МООД. Самочувствие хорошее, активно откликается на предложения поиграть или позаниматься творчеством!
24.02.2021
У девочки все хорошо, отпустили домой на перерыв между блоками. «Кансидас» и «Иммуноглобулин» приняла в полном объеме.
10.02.2021
Мы закрываем сбор средств для Марьям. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
05.02.2021
В конце января Марьям поступила в Московский областной онкодиспансер с подозрением на острый лейкоз. Были проведены необходимые исследования, и диагноз, увы, подтвердился. Сейчас девочке самым срочным образом нужно противогрибковое средство «Кансидас» для борьбы с инфекцией слизистых оболочек. А также препарат «Иммуноглобулин Сигардис», который требуется и другим детям из отделения. Стоимость лекарств — 430 000 рублей.