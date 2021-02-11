|Диагноз
|Гепатоцеллюлярная карцинома
|Город
|г. Шали, Чеченская Респ.
|Возраст
|19 лет
Ход лечения
15.02.2021
Мы закрываем сбор средств для Радимы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Все неплохо, на завтра запланирована выписка. Все лекарства, купленные по заявка, выданы на руки маме.
11.02.2021
Два с половиной года назад у Радимы обнаружили опухоль печени. Причем «взрослую» опухоль, почти не встречающуюся у детей. Девочка прошла лечение, некоторое время все было хорошо, но в конце 2020 года обследование показало, что в печени снова есть очаги опухоли. Радиме уже провели их удаление, и теперь, чтобы справиться с остатками опухолевых клеток, нужен препарат «Нексавар», который девочка будет принимать и в клинике, и дома. Его стоимость 124 000 рублей.