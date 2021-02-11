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Радима Завриева

Сбор завершен
ДиагнозГепатоцеллюлярная карцинома
Городг. Шали, Чеченская Респ.
Возраст19 лет
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Радима приехала в Центр детской гематологии с рецидивом опухоли печени. Очаги опухоли удалили, но теперь, чтобы не допустить очередного рецидива, девочке нужно принимать лекарство «Нексавар».

Ход лечения

15.02.2021

Мы закрываем сбор средств для Радимы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Все неплохо, на завтра запланирована выписка. Все лекарства, купленные по заявка, выданы на руки маме.

11.02.2021

Два с половиной года назад у Радимы обнаружили опухоль печени. Причем «взрослую» опухоль, почти не встречающуюся у детей. Девочка прошла лечение, некоторое время все было хорошо, но в конце 2020 года обследование показало, что в печени снова есть очаги опухоли. Радиме уже провели их удаление, и теперь, чтобы справиться с остатками опухолевых клеток, нужен препарат «Нексавар», который девочка будет принимать и в клинике, и дома. Его стоимость 124 000 рублей.

Ваша помощь Радиме

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