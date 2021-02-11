Два с половиной года назад у Радимы обнаружили опухоль печени. Причем «взрослую» опухоль, почти не встречающуюся у детей. Девочка прошла лечение, некоторое время все было хорошо, но в конце 2020 года обследование показало, что в печени снова есть очаги опухоли. Радиме уже провели их удаление, и теперь, чтобы справиться с остатками опухолевых клеток, нужен препарат «Нексавар», который девочка будет принимать и в клинике, и дома. Его стоимость 124 000 рублей.