Ход лечения
29.09.2021
Все хорошо, запланирована выписка.
15.07.2021
Трансплантат прижился, функционирует, инфекционные осложнения купированы, в целом у Артема все планово, ждем контрольного обследования на +30 день после пересадки.
24.06.2021
Мы закрываем сбор средств для Артема. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!
Перед трансплантацией Артем получил курс лучевой терапии. Прямо в эти дни должна пройти пересадка от неродственного донора. Ждем вестей!
Ваша помощь Артему
23.06.21
|Анонимное пожертвование
|700 ₽
23.06.21
|70 ₽
23.06.21
|Т**ш В.
|1 000 ₽
23.06.21
|101 000 ₽
23.06.21
|100 ₽