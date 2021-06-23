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Артем Иванов

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
ГородИжевск
Возраст15 лет
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Артему и еще нескольким ребятам из Российской детской клинической больницы нужно лекарство для подготовки к трансплантации костного мозга.

Ход лечения

29.09.2021

Все хорошо, запланирована выписка.

15.07.2021

Трансплантат прижился, функционирует, инфекционные осложнения купированы, в целом у Артема все планово, ждем контрольного обследования на +30 день после пересадки.

24.06.2021

Мы закрываем сбор средств для Артема. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

Перед трансплантацией Артем получил курс лучевой терапии. Прямо в эти дни должна пройти пересадка от неродственного донора. Ждем вестей!

Весь ход лечения

Ваша помощь Артему

23.06.21
Анонимное пожертвование700 ₽
23.06.21
70 ₽
23.06.21
Т**ш В.1 000 ₽
23.06.21
101 000 ₽
23.06.21
100 ₽
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