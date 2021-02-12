Матвей приехал в Российскую детскую клиническую больницы для очередного этапа лечения от нейробластомы. В середине декабря он прошел аутотрансплантацию: мальчику ввели его собственные клетки, взятые у него заранее и хранившиеся в замороженном виде. Были очень серьезные осложнения, Матвей по-настоящему напугал врачей, но сейчас ему лучше. Однако пока остается тромботическая микроангиопатия — серьезная иммунологическая и сосудистая проблема. При ней хорошо помогает иммунопрепарат «Элизария». Это очень дорогостоящее лекарство: стоимость четырех флаконов 1 092 500 рублей.