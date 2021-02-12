26.03.2021
Вчера умер Матвей Зябкин.
Нейробластома порой ведет себя непредсказуемо. Дела у Матвея вроде бы шли достаточно неплохо, оставалось только разобраться с осложнениями, но вдруг опухоль снова начала расти. И все произошло буквально в течение считанных дней: рецидив, перевод на паллиатив, транспортировка в детский хоспис, смерть.
Светлая память малышу. Сил родителям и сестре.
01.03.2021
Матвею ввели 4 флакона «Элизарии», прослеживается положительная динамика, по результатам анализов через 2 недели будет принято решение о возможном продолжении терапии.
26.02.2021
Мы закрываем сбор средств для Матвея. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
16.02.2021
Сегодня ООО «ТД "Шереметьевские торты"» перевело на лечение Матвея 200 000 рублей. Большое спасибо!
12.02.2021
Матвей приехал в Российскую детскую клиническую больницы для очередного этапа лечения от нейробластомы. В середине декабря он прошел аутотрансплантацию: мальчику ввели его собственные клетки, взятые у него заранее и хранившиеся в замороженном виде. Были очень серьезные осложнения, Матвей по-настоящему напугал врачей, но сейчас ему лучше. Однако пока остается тромботическая микроангиопатия — серьезная иммунологическая и сосудистая проблема. При ней хорошо помогает иммунопрепарат «Элизария». Это очень дорогостоящее лекарство: стоимость четырех флаконов 1 092 500 рублей.