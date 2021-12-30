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Саша Пахомов

Сбор завершен
ДиагнозХронический лейкоз неуточненного клеточного типа
ГородМегион, Ханты-Мансийский АО
Возраст13 лет
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У Саши редкий вариант лейкоза. Нестандартное лечение, назначенное врачами, дало результат, теперь надо закрепить успех трансплантацией костного мозга.

Ход лечения

15.04.2022

Саша пока выписан, приедет ориентировочно в июле.

07.04.2022

Сашино состояние без ухудшений, проводится плановая терапия. Мальчик поставлен в очередь на трансплантацию (предварительно на июнь 2022 г.), будет проводиться типирование родственников.

28.02.2022

У Саши неприживление трансплантата. Пока мальчик получает переливания компонентов крови и сопроводительную терапию, а ориентировочно через два месяца планируется проведение повторной трансплантации, на сей раз от мамы.

Весь ход лечения

Ваша помощь Саше

30.12.21
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30.12.21
200 ₽
30.12.21
1 209 ₽
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