|Диагноз
|Хронический лейкоз неуточненного клеточного типа
|Город
|Мегион, Ханты-Мансийский АО
|Возраст
|13 лет
Ход лечения
15.04.2022
Саша пока выписан, приедет ориентировочно в июле.
07.04.2022
Сашино состояние без ухудшений, проводится плановая терапия. Мальчик поставлен в очередь на трансплантацию (предварительно на июнь 2022 г.), будет проводиться типирование родственников.
28.02.2022
У Саши неприживление трансплантата. Пока мальчик получает переливания компонентов крови и сопроводительную терапию, а ориентировочно через два месяца планируется проведение повторной трансплантации, на сей раз от мамы.
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