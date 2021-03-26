Амелия перенесла трансплантацию костного мозга — у нее был ранний рецидив лейкоза. Теперь нужен зарубежный препарат, чтобы справиться с частым осложнением трансплантации — цитомегаловирусной инфекцией.
Ход лечения
15.06.2021
Амелия выписана, все неплохо.
14.05.2021
Состояние стабильное. Амелия по-прежнему лечит цитомегаловирусную инфекцию, иммунитет пока еще не восстановился, лейкоцитов маловато, но в целом самочувствие нормальное.
26.03.2021
Почти три месяца после трансплантации. Функция костного мозга пока снижена на фоне длительной противовирусной терапии. Признаков острой РТПХ и инфекционных очагов нет.