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Амелия Михайлова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городг. Якутск
Возраст10 лет
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Амелия перенесла трансплантацию костного мозга — у нее был ранний рецидив лейкоза. Теперь нужен зарубежный препарат, чтобы справиться с частым осложнением трансплантации — цитомегаловирусной инфекцией.

Ход лечения

15.06.2021

Амелия выписана, все неплохо.

14.05.2021

Состояние стабильное. Амелия по-прежнему лечит цитомегаловирусную инфекцию, иммунитет пока еще не восстановился, лейкоцитов маловато, но в целом самочувствие нормальное.

26.03.2021

Почти три месяца после трансплантации. Функция костного мозга пока снижена на фоне длительной противовирусной терапии. Признаков острой РТПХ и инфекционных очагов нет.

Весь ход лечения

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