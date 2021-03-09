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Ева Заводчикова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городг. Череповец, Вологодская область
Возраст4 года
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Еве нужна трансплантация костного мозга от неродственного донора. Но подходящего донора для девочки удалось найти только в Германии. А это означает, что за его поиск, а также взятие и транспортировку клеток придется заплатить большую сумму.

Ход лечения

06.05.2021

Обследование через месяц после трансплантации показало ремиссию. Новый костный мозг функционирует нормально, серьезных осложнений нет. Евы выписана под наблюдение врачей по месту жительства.

22.03.2021

Трансплантация проведена, очаг инфекции нивелировался, новый костный мозг уже заработал: есть лейкоциты и тромбоциты.

09.03.2021

Мы закрываем сбор средств для Евы, вся необходимая сумма собрана, спасибо!

Весь ход лечения

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