Еве нужна трансплантация костного мозга от неродственного донора. Но подходящего донора для девочки удалось найти только в Германии. А это означает, что за его поиск, а также взятие и транспортировку клеток придется заплатить большую сумму.

Ход лечения 06.05.2021 Обследование через месяц после трансплантации показало ремиссию. Новый костный мозг функционирует нормально, серьезных осложнений нет. Евы выписана под наблюдение врачей по месту жительства. 22.03.2021 Трансплантация проведена, очаг инфекции нивелировался, новый костный мозг уже заработал: есть лейкоциты и тромбоциты. 09.03.2021 Мы закрываем сбор средств для Евы, вся необходимая сумма собрана, спасибо! Весь ход лечения