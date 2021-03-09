Сбор завершен
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|г. Череповец, Вологодская область
|Возраст
|4 года
Ход лечения
06.05.2021
Обследование через месяц после трансплантации показало ремиссию. Новый костный мозг функционирует нормально, серьезных осложнений нет. Евы выписана под наблюдение врачей по месту жительства.
22.03.2021
Трансплантация проведена, очаг инфекции нивелировался, новый костный мозг уже заработал: есть лейкоциты и тромбоциты.
09.03.2021
Мы закрываем сбор средств для Евы, вся необходимая сумма собрана, спасибо!