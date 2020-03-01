Поступило очень тяжелое известие: Диана умерла. Не справилась с осложнениями в ходе лечения.

Диана была очень творческим человеком, любила рисовать, фотографировать. Хотела сделать мир лучше и красивее, потому что сама была светлой и доброй, веселой и общительной. Она хотела вырасти и стать психологом, а после выписки из Центра имени Димы Рогачева говорила о том, что должна быть волонтером и помогать больным детям.