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Диана Саитбаева

Сбор завершен
ДиагнозСаркома Юинга
ГородМурманск
Дата смерти22.02.2021
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22.02.2021

Поступило очень тяжелое известие: Диана умерла. Не справилась с осложнениями в ходе лечения.

Диана была очень творческим человеком, любила рисовать, фотографировать. Хотела сделать мир лучше и красивее, потому что сама была светлой и доброй, веселой и общительной. Она хотела вырасти и стать психологом, а после выписки из Центра имени Димы Рогачева говорила о том, что должна быть волонтером и помогать больным детям.

01.03.2020

У Дианы саркома Юинга. Она начала лечение в больнице по месту жительства, а затем ее направили в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева для прохождения операции на левой лопатке и плечевом суставе. Прошла сеансы лучевой терапии. Выписана после окончания лечения в ремиссии для прохождения поддерживающей терапия по месту жительства.

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