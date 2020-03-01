22.02.2021
Поступило очень тяжелое известие: Диана умерла. Не справилась с осложнениями в ходе лечения.
Диана была очень творческим человеком, любила рисовать, фотографировать. Хотела сделать мир лучше и красивее, потому что сама была светлой и доброй, веселой и общительной. Она хотела вырасти и стать психологом, а после выписки из Центра имени Димы Рогачева говорила о том, что должна быть волонтером и помогать больным детям.
01.03.2020
У Дианы саркома Юинга. Она начала лечение в больнице по месту жительства, а затем ее направили в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева для прохождения операции на левой лопатке и плечевом суставе. Прошла сеансы лучевой терапии. Выписана после окончания лечения в ремиссии для прохождения поддерживающей терапия по месту жительства.