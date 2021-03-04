Неожиданное горе: вчера в реанимации Московского областного онкологического диспансера умерла маленькая Лиза Абрамова.

У Лизы была очень тяжелая инфекция, при которой не помогали никакие лекарства. Некоторое время удавалось лишь сдерживать развитие пневмонии; Лиза оставалась в реанимации, без улучшения, но и без ухудшений. А затем все произошло очень быстро.

Лиза была младшим ребенком в семье. Она была нежной и красивой, очень любила зверюшек. Нам до сих пор трудно представить себе, что ее уже нет.

Светлая память. Сил близким.