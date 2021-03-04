|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|г. Солнечногорск, Московская область
|Дата смерти
|21.03.2021
22.03.2021
Неожиданное горе: вчера в реанимации Московского областного онкологического диспансера умерла маленькая Лиза Абрамова.
У Лизы была очень тяжелая инфекция, при которой не помогали никакие лекарства. Некоторое время удавалось лишь сдерживать развитие пневмонии; Лиза оставалась в реанимации, без улучшения, но и без ухудшений. А затем все произошло очень быстро.
Лиза была младшим ребенком в семье. Она была нежной и красивой, очень любила зверюшек. Нам до сих пор трудно представить себе, что ее уже нет.
Светлая память. Сил близким.
09.03.2021
Мы закрываем сбор средств для Лизы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Лиза продолжает лечение, сейчас ей предстоят анализы на инфекции.
04.03.2021
Лиза лечится в Московском областном онкодиспансере с января. Девочка проходит через химиотерапию. Из-за слабого иммунитета все показатели крови снижены, и сейчас Лиза борется с двусторонней пневмонией. Она нуждается в лечении противогрибковым препаратом «Кансидас» и антибиотиком «Завицефта». Общая стоимость лекарств 345 000 рублей.